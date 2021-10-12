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    12 октября 2021, 18:24

    Жительница Малайзии приготовила мужу на ужин его рыбку из аквариума

    Mothership: женщина разозлилась на мужа и приготовила ему его рыбку, за которой он не ухаживал

    Дарья Морозова

    Жительница Малайзии разозлилась на мужа и приготовила ему его аквариумную рыбку. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Mothership.

    Жительница Малайзии приготовила мужу на ужин его рыбку из аквариума

    По словам женщины, ее супруг не ухаживал за рыбкой. В результате ею приходилось заниматься другим членам семьи.

    Жена неоднократно просила мужа помыть аквариум, но тот игнорировал ее просьбы. В результате она пожарила рыбу и подала на ужин.

    Женщина уточнила, что рыба болела, поэтому все равно бы умерла. Ее супруг сначала расстроился, но потом решил отнестись к произошедшему с юмором. Будет ли он заводить нового питомца — неизвестно.

    Ранее в Саратове по всему городу начали массово гибнуть аквариумные рыбы. Горожане подозревают, что это связано с попаданием вредных веществ в водопровод.

    Реакция на замену воды в аквариуме появилась у рыбок в середине сентября. Даже после суток отстаивания жидкость сохраняла молочный цвет, который не проходил. Об этом рассказал местный житель Олег Блинов. По его словам, крупные разводчики рыб из-за массовой гибели питомцев понесли убытки на сотни тысяч рублей.