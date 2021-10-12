Жительница Малайзии приготовила мужу на ужин его рыбку из аквариума

Жительница Малайзии разозлилась на мужа и приготовила ему его аквариумную рыбку. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Mothership.

По словам женщины, ее супруг не ухаживал за рыбкой. В результате ею приходилось заниматься другим членам семьи.

Жена неоднократно просила мужа помыть аквариум, но тот игнорировал ее просьбы. В результате она пожарила рыбу и подала на ужин.

Женщина уточнила, что рыба болела, поэтому все равно бы умерла. Ее супруг сначала расстроился, но потом решил отнестись к произошедшему с юмором. Будет ли он заводить нового питомца — неизвестно.

Ранее в Саратове по всему городу начали массово гибнуть аквариумные рыбы. Горожане подозревают, что это связано с попаданием вредных веществ в водопровод.

Реакция на замену воды в аквариуме появилась у рыбок в середине сентября. Даже после суток отстаивания жидкость сохраняла молочный цвет, который не проходил. Об этом рассказал местный житель Олег Блинов. По его словам, крупные разводчики рыб из-за массовой гибели питомцев понесли убытки на сотни тысяч рублей.