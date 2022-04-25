Жительница ЛНР лишилась семьи после обстрела со стороны ВСУ

Жительница деревни Червоная Поповка в ЛНР Елена Андросова лишилась семьи в результате обстрела со стороны ВСУ. Один из украинских снарядов попал в ее дом. В результате погибли трехлетний внук женщины, ее беременная дочь, сын и его жена, которая тоже ждала ребенка.

По словам Андросовой, у нее осталась младшая 11-летняя дочь Таня. Девочка получила ранения глаз, теперь ей нужна операция по замене хрусталика, написало РИА «Новости».

Андросова рассказала, что украинские военные начали усиленно обстреливать деревню, когда в нее в середине марта зашли российские военные. ВС РФ помогали Народной милиции ЛНР развивать наступление на город Кременная. Обстрелы со стороны ВСУ продолжались несколько дней.

«Погибли четверо деток: внук, дочка, сын и невестка», — рассказала женщина.

Ее младшая дочь добавила, что в тот момент, когда начался обстрел, она стояла на улице с братом и его девушкой.

«Я побежала в дом крикнуть сестре, чтобы убегала. И тут раздался взрыв», — поделилась девочка.

Школьницу спасли российские военные, они доставили всех раненых в безопасное место. При обстреле погибли трое соседей Андросовых.

Операция, которая теперь нужна девочке, очень сложная. В республике ее сделать не могут. Андросова мечтает, что они смогут попасть в Москву.

«Глазик надо спасать. Но вообще она молодец, держится. Она же у меня футболом занимается, очень любит футбол. Но сейчас ей, конечно, нельзя», — добавила женщина.

Сейчас они живут в Луганске в общежитии для беженцев.