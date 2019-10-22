Жительница Каталонии: Речь уже не о независимости, а о демократии

Паула Мартин назвала триггером к беспорядкам решение Верховного суда Испании о длительном тюремном заключении для лидеров движений за независимость и демократически избранных политиков.

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«Каталонцы считают несправедливым то, что более серьезные преступники — наркоторговцы и убийцы — находятся на свободе, а каталонские лидеры оказались за решеткой по столь жесткому решению суда, — пояснила Паула. — Люди сыты по горло испанским правосудием, которое защищает только свои интересы, вот почему неделя началась с демонстраций».

«Речь уже не о независимости, а о демократии», — подчеркнула Мартин.

Девушка указала на сомнительность отдельных положений испанской конституции 1978 года и необходимость изменений: «Меня задевает манипуляция со стороны обеих партий — и каталонских радикалов, и испанских националистов — она только провоцирует людей на большее насилие. Мне кажется, настало время сесть и поговорить: „Люди, если вы считаете, что надо изменить конституцию — давайте изменим ее“».

Паула Мартин рассказала, что протест и борьба за демократию сплотили каталонцев. После приговора суда на улицы вышли даже те, кто не разделял идеи о независимости.

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Каталонка назвала действия вандалов ответом на действия властей и полиции.

«Демонстрации каталонцев за независимость всегда были мирными. Единственным источником насилия на этих акциях была полиция. Сегодня люди отвечают на это. В эти дни пострадало много полицейских, гражданских и журналистов. Арестованы участники демонстраций и журналисты, лично у меня есть знакомая, которая сейчас в тюрьме. Я знаю, что она не тот человек, который стал бы проявлять насилие, но она в тюрьме. И между прочим, мы так и не знаем, кто эти вандалы — борцы за независимость Каталонии или внедренные испанские националисты?»

Девушка сообщила, что, по слухам, вандализмом занимается группа радикальной молодежи, которая присоединилась к протестам только ради разрушительных действий под прикрытием демонстрации.

Мартин напомнила, что демонстрации идут в Мадриде, Валенсии и многих других городах Испании.