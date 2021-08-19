Жительница Кабула попросила помощи и защиту у России от талибов*

Жительница Кабула обратилась в МИД России с призывом оказать помощь и защиту от талибов* ей и ее семье. Ранее она она работала в организации, сотрудничавшей с российским посольством в Афганистане, а также преподавала русский язык. Об этом написала «Газета.ru».

По ее словам, российская власть может помочь. У нее имеются все необходимые документы на русском языке. Сейчас она их спрятала, так как местные люди говорят, что талибам* лучше не знать о русскоговорящих женщинах.

Девушка родилась в Афганистане, затем переехала сначала в Узбекистан, а потом в Таджикистан. Там она окончила русскую школу и получила медицинское образование. В 2015 году вернулась в Афганистан, где кроме медицинской практики преподавала русский язык.

«Мы — жертвы этой войны. Россия, не бросай нас!» — обратилась девушка с мольбой к российским дипломатам.

Ответа от Москвы пока не последовало. В российском посольстве в Афганистане местной жительнице отказали в помощи, ссылаясь на отсутствие российского гражданства.

*Талибы — участники террористической группировки «Талибан», запрещенной в России.