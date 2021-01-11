Жительница Испании оказалась «снежной диссиденткой». Она назвала осадки пластиковыми

Пока в Испании бушует непогода, некоторые не хотят верить в шторм Филомена и оставленные стихией последствия. Сомнению люди подвергли даже выпавший снег — якобы он пластиковый.

Осадки, про которые рассказывают СМИ, испанка в получившем распространение в Сети видео назвала искусственными.

Женщина уверена, что с неба на землю сыпался «чистый пластик». Чтобы доказать свою правоту, она попробовала поджечь слепленный снежок. Потом автор ролика продемонстрировала подкопченый «снежный бок» и заявила, что белый комок «не плавится и чернеет», а также «пахнет пластиком».

«Нас обманывают во всем», — заключила она, призвав соотечественников к бдительности.

Из-за бури Филмена на Испанию обрушились снегопад, сильные порывы ветра и дожди. Жертвами непогоды стали уже четыре человека. Из-за обилия снега жизнь в Мадриде оказалась парализованной.