Жительница Индии рассказала об опасностях для иностранцев из-за коронавируса

По информации «Царьграда», Татьяна шесть лет проводит зиму в Индии, однако в этом году не вернулась домой из-за карантина. Она рассказала о том, как тяжело теперь идет общение с местными.

«Полиция патрулирует улицы. В Дели нет, но в других штатах вас могут побить палками за нарушение режима. У меня еще не самая плохая ситуация, потому что я застряла в Дели. Тут нормально, столица все-таки. А в других штатах, в Гоа еще сложнее. На глазах портятся отношения с местными. Они поднимают цены для „белых переносчиков“ коронавируса или вовсе отказываются общаться, на улице кричат вслед: „Корона!“», — пояснила девушка.

По словам Татьяны, она выходит лишь в магазин в компании знакомых. Теперь девушка ждет, пока «Аэрофлот» сможет отвезти всех людей, которые застряли в Индии.