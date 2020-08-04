Жительница Греции сдала кости покойного мужа в багаж в аэропорту. И ей за это ничего не будет

Кости мужчины нашли сотрудники службы безопасности аэропорта Мюнхена в багаже одной из пассажирок. Оказалось, что останки покойного пыталась перевезти его жена из Греции в Армению.

Сотрудники службы безопасности увидели человеческие кости в деревянном ящике во время досмотра багажа, сообщил таблоид Bild со ссылкой на заявление полиции Германии. Для разбирательств с 74-летней хозяйкой ящика пригласили медика, прокурора и сотрудника пограничного контроля.

В аэропорту Мюнхена женщина рассказала, что ее покойный муж был родом из Армении. Супруги жили в Греции, откуда пассажирка вместе с дочерью и хотела вывезти останки. Она решила перевезти кости в Армению транзитом через Мюнхен и Киев. По документам специалисты выяснили, что мужчина умер еще в 2008 году. Его похоронили рядом с городом Салоники в Греции.

Правоохранители заключили, что перевозка останков не противоречит законам, поэтому женщине и ее 52-летней дочери разрешили лететь дальше на Украину. Останки покойного сдали обратно в багаж.