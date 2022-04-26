Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны ВСУ

Жительница Петровского района Донецка погибла в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его данным, ВСУ открыли огонь по городу сегодня утром. На улице Героев Миуса, 8 погибла мирная жительница — женщина 1956 года рождения, уточнил он в Telegram.

В представительстве ДНР в СЦКК также сообщили об обстреле украинскими войсками Червоногвардейского района Макеевки. Жилой квартал обстреляли из РСЗО. Жертвой стала мирная жительница, жилые дома получили серьезные повреждения.

Представительство ЛНР в СЦКК сегодня утром заявило о четырех обстрелах со стороны ВСУ за минувшие сутки. В результате погибла жительница населенного пункта Калиново. Еще три человека получили ранения.