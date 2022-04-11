Жительница Донецка напомнила украинцам о «бумеранге» за бомбежку Донбасса

Жителям Украины, которые молчали последние восемь лет, закрывая глаза на бомбардировку Донбасса и убийство мирных людей, не стоит жаловаться на нынешнюю ситуацию в собственной стране. Об этом заявила жительница Донецка на видео в TikTok.

Женщина заявила, что все чаще в социальных сетях она сталкивается с жалобами украинцев на жителей Донбасса. Украинцы утверждают, что дончанам вернется «бумерангом» все происходящее в их стране.

«Помните 2014 год? Когда полетели первые самолеты, начали бомбить Донецк, начали гибнуть мирные жители. Вы нам что говорили? У вас не война, у вас зона так называемой АТО. То есть террористы захватили Донецк и Украина с этим прекрасно борется», — заявила она.

По словам женщины, украинцы в то время писали, что мирных жителей в Донбассе уже нет, их всех вывезли на Украину.

«А мы вам говорили, что мы тут, нас бомбят. Нет, вас там нет, там террористы. А теперь насчет „бумеранга“. Не кажется, что он сейчас к вам прилетел?» — заключила она.

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