Мир 29 мая 2023, 02:31 Жительница Чехии вывесила флаг «Вагнера» у своего дома Czech Radio: жительница Чехи установила флаг «Вагнера» на участке у дома РИА «Новости»

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Жительница Чехии Люция Брихтова установила на своем участке у дома в городе Знаймо флаг ЧВК «Вагнер». По информации Czech Radio, женщина является активным сторонником России и выражает поддержку Москве.

Флаг жительница Чехии вывесила 24 мая, а через пару дней опубликовала на своей старнице флаги ДНР и ЛНР, а также баннер с портретом главы Чечни Рамзаном Кадыровым и подписью «Ахмат — сила».

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«Надеюсь, никто не захочет вешать меня на лампе за эти флажки», — насмешливо подписала пост женщина.

Аккаунт Брихтовой полон антиукраинских публикаций. Женщина в открытую называет украинских военных нацистами и обвиняет их в военных преступлениях. К тому же она делится фрагментами выступлений российского президента Владимира Путина.

Сейчас информацию с установкой флага проверяет полиция. Пока силовики отказываются от комментариев. Сама Брихтова считает, что ее действия не нарушают закона, так как она не размещала запрещенную символику.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его жалоб на удары по Киеву. Глава государства возмутил людей нежеланием закончить конфликт, имея такую возможность.