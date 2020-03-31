Жительница Берлина рассказала о жизни на карантине из-за коронавируса

По словам собеседницы информагентства, горожанам можно выходить на улицу лишь в нескольких случаях — это спорт, работа, поход к врачу и в магазин. Просто погулять или отдохнуть на пикнике нельзя.

«Транспорт ходит, но людей там мало. У водителей есть специально отгороженная область для того, чтобы к ним никто не подходил и не дышал на них. Зато нет контролеров», — обратила внимание девушка.

Она добавила, что все школы и сады закрыты, и ходить по улицам можно вдвоем или больше, если это семья.

«Я в маске не хожу. Большинство немцев тоже не ходит», — призналась инсайдер.