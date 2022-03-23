Жительница Березовского в ДНР рассказала, как страшно жить под обстрелами

Пенсионерка Наталья из поселка Березовое Марьинского района ДНР рассказала, что люди живут под постоянными обстрелами. Она пожаловалась, что ей страшно и негде прятаться.

«Так страшно и прятаться некуда! Люди падают в хатах на пол и пережидают, потому что прятаться некуда!» — заявила она корреспондентам Urа.ru.

Наталья попросила сделать что-нибудь, чтобы происходящее прекратилось.

За 34 дня эскалации конфликта в Донецкой Народной Республике погиб 61 мирный житель. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Ранения различной степени тяжести получили 414 мирных жителей (192 — с ранее освобожденной ВС ДНР территории), в том числе 33 ребенка», — сказано в сообщении представительства в Telegram.

За последние 24 часа ранения получили 33 человека, добавили там. Кроме того, за 34 дня украинские военные выпустили по территории республики 15 676 боеприпасов, в том числе 1147 ракет РСЗО «Град» и 20 ракет из «Точки-У».