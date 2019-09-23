Жительница Австралии получила вместо платьев посылку с экстази

Жительница Австралии заказала через интернет два платья. Спустя время она получила две коробки, одна из которых оказалась весьма увесистой. Открыв посылку, она увидела странные предметы. Женщина подумала, что ей по ошибке прислали декоративные камни. Однако ее супруг быстро смекнул, что внутри, и вернул груз обратно на почту.

Сотрудники почты обратились в правоохранительные органы. Экспертиза показала, что в коробке находились 24 800 таблеток экстази, стоимость которых оценили в полмиллиона евро. Груз из Нидерландов предназначался для жителя Шотландии. Его личность уже установили и задержали.

Сейчас власти Нидерландов выясняют, как коробка оказалась в Австралии, и кто ее отправил.