Жительница Афганистана родила на борту самолета во время эвакуации из Кабула
Жительница Афганистана родила ребенка во время эвакуационного рейса из Кабула. Об этом сообщило авиационное командование воздушных перебросок США.
Военные рассказали, что у будущей матери начались схватки на борту военного самолета. Причем во время полета самолет снизил высоту, чтобы увеличить давление воздуха на борту, это стабилизировало ситуацию и помогло спасти жизнь роженице.
По приземлении на авиабазе Рамштайн в Германии женщина родила девочку. В Twitter командования также было опубликовано несколько фото.
«Вспомогательный медицинский персонал 86-й группы медицинского обслуживания помогает матери из Афганистана и ее семье у самолета ВВС США <…> спустя мгновения после того, как она родила ребенка на борту воздушного судна по приземлении на авиабазе Рамштайн в Германии», — говорилось в описании к снимкам.
Эвакуационные рейсы из Афганистана были организованы после того, как 15 августа столицу страны заняли боевики запрещенного в России «Талибана»*. Тысячи местных жителей захотели покинуть страну.
* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.