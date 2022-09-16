Жительниц Венгрии обязали послушать сердцебиение плода перед абортом | 360°

Мир 16 сентября 2022, 01:42 Поделиться Telegram

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Viber Жительниц Венгрии обязали послушать сердцебиение плода перед абортом Правительство Венгрии обязало женщин послушать сердцебиение плода перед абортом Pxhere.com

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Жительницы Венгрии, которые решились на искусственное прерывание беременности, теперь обязаны ознакомиться с жизненными показателями плода и прослушать его сердцебиение перед абортом. Указ об этом вступил в силу 15 сентября, сообщили «Известия».

Согласно указу главы МВД Венгрии Шандора Пинтера, теперь в заявление на аборт включен дополнительный пункт. Он гласит: «Медицинские заключения свидетельствуют, что медицинский работник продемонстрировал беременной фактор функционирования жизненных функций плода в четко идентифицируемом виде».

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Нововведение «не противоречит действующему этическому кодексу и основным принципам палаты», отметили представители Национальной врачебной палаты. Они объяснили, что и раньше были обязательными фиксация жизненных показателей, как и донесение этих данных до женщин.

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Общественность неоднозначно восприняла нововведения. Уже анонсировали протестные акции. Как предполагается, они состоятся при поддержке организации Patent Egyesület. Акции хотят провести в конце сентября.

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