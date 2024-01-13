Мир 13 января 2024, 01:11 Жителям западной Украины предложили альтернативный вариант вместо службы Страна.ua: людям на западе Украины предложили строить фортификации вместо службы РИА «Новости»

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Администрация Ивано-Франковской области на западе Украины предложила людям вместо службы на передовой строить фортификации в подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Жителям Прикарпатья предлагают работу по строительству фортификаций в качестве отсрочки от мобилизации», — заявили в администрации области.

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По данным журналистов, заработная плата на стройке составит 20 тысяч гривен (около 46 тысяч рублей), также людям обещали дать жилье и еду. На работу по строительству требуется 300 человек.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что многих мобилизованных в ВСУ не успели обучить и подготовить как следует, однако все равно отправили на передовую. По его словам, в новом законопроекте по мобилизации внесут критерии для повышения подготовки новобранцев.