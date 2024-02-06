Мир 06 февраля 2024, 07:50 Жителям Забайкалья рекомендовали не посещать Китай до 17 февраля Xin Jiapo/XinHua/globallookpress

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Министерство планирования и развития Забайкальского края посоветовало жителям не отправляться в Китай до 17 февраля. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Жителей Забайкалья предупредили, что в Китае в связи с Праздником весны, или Китайским Новым годом, ожидаются продолжительные выходные, из-за которых у туристов могут возникнуть проблемы во время поездки. По данным Минплана, в стране путешественники имеют риск столкнуться с ситуацией, когда магазины и рестораны не работают, а билеты на транспорт заранее раскупили.

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«В связи с этим рекомендуем воздержаться от поездок в Маньчжурию в период до 17 февраля, когда официальные выходные заканчиваются», — указали в ведомстве.

Китайский Новый год в этот раз будут праздновать 10 февраля. По словам востоковеда Аллы Верченко, для жителей КНР это самый масштабный, радостный и всенародный праздник. Она отметила, что из-за продолжительных выходных в стране наступает самая горячая пора для транспорта — на дорогах стоят пробки, а билеты на самолеты и поезда стремительно раскупают.