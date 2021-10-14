Жителям Воронежа рассказали, как принять участие в переписи населения

Всероссийская перепись населения начнется 15 октября и продлится месяц. Об этом сообщило издание Infox.ru со ссылкой на Общественную палату Воронежа.

Принять в ней участие можно тремя способами. Во-первых, можно заполнить анкету на сайте Госуслуг. Также переписчик может прийти к жителям домой. Кроме того, россияне могут заполнить анкету в переписном участке.

В анкете нужно будет указать пол, возраст, гражданство, место рождения и другие данные. Всего 32 вопроса.