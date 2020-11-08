Жителям Вильнюса раздадут йодированные таблетки из-за строительства белорусской АЭС

«Эти таблетки распространяются среди населения в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии. <…> Таблетки йодида калия должны использоваться вильнюсцами только в случае ядерной аварии в соседней стране и только при условии предоставления таких рекомендаций компетентными государственными органами», — говорится в сообщении.

Такие таблетки нужны для защиты щитовидной железы от вредного воздействия радиоактивных элементов. Чтобы получить бесплатную порцию, нужно предъявить фармацевту паспорт. По поручению властей 500 тысячам горожанам были заранее отправлены электронные рецепты на таблетки йодида калия. Рецепт как раз действует до 17 ноября.

Официальная церемония запуска Белорусской АЭС состоялось в субботу в Островце Гродненской области. В ходе открытия Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия стала ядерной державой после запуска первой в республике атомной электростанции.