В Великобритании рост цен на энергоносители и серьезные проблемы с трудоустройством в ближайшее время приведут британцев к жизни в нищете. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Число британцев, живущих в нищете, может достичь миллиона уже в 2023 году. «В крайнюю нищету» в скором времени скатятся свыше 250 тысяч британских семей, указано в материале.

Согласно источнику, на который ссылается агентство, правительству Великобритании нужно в кратчайшие сроки предпринять какие-либо меры. В частности, предоставление населению поддержки в виде 5,5 миллиарда долларов эксперты сочли лучшим способом в разрешении этой ситуации.

Уже к концу текущего года, как подчеркнули в агентстве, инфляция в Великобритании составит выше 14%. Этот показатель окажется наивысшим за последние 40 лет. Также авторы материала указали на вероятность того, что экономический потенциал страны сократится более чем на 5%.

Уже в начале мая было известно, что Великобритания столкнулась с высокой инфляцией и ростом цен на продукты и топливо. Причины экономических проблем кроются не только в санкциях против России, но и в последствиях Brexit и пандемии. Британцам приходится экономить на продуктах питания и требовать от правительства прекратить тратить деньги на вооружение Украины.