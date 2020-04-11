    11 апреля 2020, 04:13

    Жителям Турции на 48 часов запретили покидать дома

    Кирилл Фролов

    Жителям более 30 турецких городов, включая Стамбул и Анкару, с субботы запретили выходить на улицу. Власти приняли такое решение для борьбы с пандемией коронавируса, сообщило министерство внутренних дел Турции.
    Жителям Турции на 48 часов запретили покидать дома

    Карантин начался в полночь 11 апреля и продлится два дня, до 00:00 13 апреля (время в республике совпадает с московским).

    Помимо турецкой столицы и Стамбула жителям и приезжим запрещено покидать дома в городах:

    Адана, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Измирл, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван.

    Также запрет распространяется на всю северную провинцию Зонгулдак.

    После объявления о карантине на улицы высыпали тысячи жителей Турции, решившие купить продукты на время самоизоляции.

    Из-за карантина отложили вывоз двух тысяч россиян из Антальи, который планировался на 11 апреля. Дата нового рейса неизвестна.