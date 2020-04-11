Жителям Турции на 48 часов запретили покидать дома

Карантин начался в полночь 11 апреля и продлится два дня, до 00:00 13 апреля (время в республике совпадает с московским).

Помимо турецкой столицы и Стамбула жителям и приезжим запрещено покидать дома в городах:

Адана, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Измирл, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван.

Также запрет распространяется на всю северную провинцию Зонгулдак.

После объявления о карантине на улицы высыпали тысячи жителей Турции, решившие купить продукты на время самоизоляции.

Из-за карантина отложили вывоз двух тысяч россиян из Антальи, который планировался на 11 апреля. Дата нового рейса неизвестна.