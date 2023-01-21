Мир 21 января 2023, 23:38 Жителям трех регионов Украины изменили лимиты электропотребления Группа ДТЭК объявила о новых лимитах потребления электричества для трех регионов Украины РИА «Новости»

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Новые ограничения на потребление электроэнергии ввели для жителей Киевской, Одесской и Днепропетровской областей Украины. Они необходимы для последующего отключения на время ремонта поврежденной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщила группа ДТЭК.

Максимальное потребление для жителей Киева изменили на 985 МегаВатт днем и 627 МегаВатт ночью, для Киевской области — 704 МегаВатт в дневное время и 576 МегаВатт по ночам. Для Одесской области максимальный дневной лимит составит 603 МегаВатт, ночной — 424 МегаВатт. Для Днепропетровской области 1193 МегаВатт днем и 1144 МегаВатт ночью.

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В компании пояснили, что принятые меры позволят проводить стабилизационную графики отключений электричества с 07:00 до 00:00 в Одесской области и круглосуточно во всех других регионах.

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Дефицит мощностей в производстве электроэнергии на Украине сократился, но пока еще остается серьезным и требует от жителей экономии.