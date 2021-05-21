Жителям Таиланда пообещали корову за вакцинацию

Власти нескольких провинций в Таиланде пообещали подарки местным жителям за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщило Prachachat.

Особо ценные подарки достанутся только победителям розыгрышей. Провинция Чиангмай предлагает поучаствовать в лотерее с тремя денежными призами — на 318, 160 и 78 долларов. А среди сельских жителей раз в неделю будут выбирать человека, которому достанется молодая корова.

«Жители деревни любят коров. Коров можно продать за наличные», — сказали местные власти.

Кроме того, магазины и рестораны провинции Чиангмай готовы предоставить скидку в 10% при предъявлении сертификата о вакцинации. А в провинции Кхонкен для местных жителей устроят розыгрыши, победителям достанутся золотые цепочки.

В Таиланде живут 66 миллионов человек, из них вакцину получили 1,64 миллиона. Многие не доверяют ученым, а также боятся побочных эффектов, написал «МИР 24».

Ранее эпидемиолог заявил, что человечество «стало вакцинозависимым», отказаться от прививок не получится.