Мир 03 января 2023, 03:28 Жителям США предрекли новую волну зимнего шторма Новая волна зимнего шторма со снегопадами, ледяными дождями и торнадо движется на США Pxhere

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В первую неделю 2023 года американцев ждет новая волна зимнего шторма с сильными снегопадами, ледяными дождями и торнадо. Такое предупреждение сделала Национальная метеорологическая служба США, сообщил ТАСС.

«Опасный шторм принесет волну снегопадов, мокрого снега и ледяного дождя в район Центральных равнин и Верхнего Среднего», — указано в сообщении службы.

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В нем также указывается, что вдоль Арканзаса, Луизианы, Техаса и Среднего Юга возможны серьезные штормы и торнадо, а также сильные и разрушительные ветры. Кроме того, сильный снегопад сохранится в районе «Четырех углов» — это штаты Аризона, Колорадо, Нью-Мексико и Юта.

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Более 30 миллионов американцев получили предупреждения о погодной опасности, добавил сайт «Аргументы и факты».

В конце декабря 2022 года стало известно о том, что зимний шторм унес жизни 25 человек в округе Эри на западе штата Нью-Йорк. Погибших в основном находили в сугробах и автомобилях, сообщал глава округа Марк Полонкарц. По его словам, на выручку прибывшим на помощь спасателям нужно было отправлять других спасателей, поскольку машины вязли в глубоких сугробах. Власти закрыли некоторые дороги в округе для автомобилистов, среди них оказалась и трасса на крупный город Баффало.