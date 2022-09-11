Мир 11 сентября 2022, 20:35 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Швейцарии заплатят за доносы на соседей — нарушителей правил отопления домов — СМИ RT: жителей Швейцарии призвали доносить на соседей, греющих дома выше 19 градусов РИА «Новости»

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В Швейцарии в соцсетях распространилась информация о вознаграждении за донос на соседей, которые прогревают свой дом более чем на 19 градусов. Об этом сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.

Подобные обращения назвали формой сотрудничества с властями. Для них выделили отдельный телефон, куда можно позвонить и рассказать о соседе-нарушителе.

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За донос власти обещают выплачивать по 200 франков, это примерно 12 600 рублей.

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Ранее швейцарские власти предупредили граждан, что за нарушение правил отопления последует наказание вплоть до тюремного заключения.

В середине августа Швейцария заявила о возможности компенсировать зимний энергетический кризис за счет резервных электростанций. Резервы должны быть доступны с конца следующей зимы, чтобы иметь возможность восполнить нехватку при чрезвычайной ситуации в дополнение к гидроэнергетическому резерву.

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