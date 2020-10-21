Жителям Швейцарии предложили выплатить по 7 тысяч евро

Жители кантона Санкт-Галлен предложили выплатить каждому гражданину Швейцарии по 7,5 тысяч швейцарских франков (около семи тысяч евро). Деньги положены всем — в том числе детям.

Эту инициативу Федеральная канцелярия Швейцарии опубликовала в официальном вестнике. Швейцарское агенство Watson уточнило, что предложение вынесут на референдум, если до 22 апреля 2022 года его поддержат 100 тысяч человек.

Если референдум состоится, то граждане страны смогут получить денежные средства не позднее чем через год после того, как предложение примут.

С идеей выступили семеро жителей кантона Санкт-Галлен. Они уверены, что Национальный банк Швейцарии должен выплатить каждому гражданину страны«вертолетные деньги» — по 7,5 тысяч швейцарских франков. Это позволит снизить стоимость национальной валюты. По мнению авторов инициативы, государство должно напечатать новые деньги, чтобы выплатить гражданам указанную сумму. При этом выплаты нужно освободить от налогов.