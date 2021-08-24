Жителям Северной Кореи показали мультфильм про ожирение на фоне нехватки еды в стране

В Северной Корее вышел мультфильм об ожирении. Одна из его героинь впала в пищевую кому. Пресса сочла, что власти страны использовали эту карикатуру для демонстрации процветания страны.

Мультипликационную ленту показало государственное телевидение, сообщил телеканал NKNews. Критика неправильного пищевого поведения в мультфильме оказалась особенно яркой на фоне нехватки продуктов питания в Северной Корее.

«В мультфильме основное внимание уделяется перееданию (или хвастовству профицитом в этом утопическом Пхеньяне?)», — написал в Twitter корреспондент NKNews Колин Звирко.

О нехватке продовольствия в Северной Корее в июне публично заявил Ким Чен Ын. Ситуацию, писало агентство Reuters, он назвал напряженной из-за пандемии COVID-19 и тайфунов. Северокорейский лидер и сам сильно похудел: за два месяца, по примерным подсчетам, он сбросил порядка 18 килограммов.

СМИ Южной Кореи писали, что положение дел в КНДР усугубилось. Свою роль в этом сыграли жара и засуха. Власти были вынуждены использовать чрезвычайные военные запасы риса.

В январском докладе ООН говорилось, что недоедают около 45% граждан Северной Кореи. К ожирению при этом склонна большая часть правящей элиты.