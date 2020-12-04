Жителям Сан-Франциско запретили курить дома табак, но разрешили каннабис

Отмечается, что ранее у властей были попытки запретить ее употребление в квартире. В ответ на это люди вышли на акции протеста, так как каннабис в Калифорнии легализован, но его нельзя курить в общественных местах. Выходит, что дом остался единственной локацией, где можно употреблять марихуану, пишет сайт «Политика сегодня».

По информации журналистов, Сан-Франциско стал крупнейшим городом Соединенных Штатов, в котором запрещено курение табака дома.