Мир 29 июня 2023, 15:50 Жителям приграничных с Россией районов Сумской области рекомендовали эвакуироваться ВСУ заговорили о желательной эвакуации для жителей приграничных районов Сумской области РИА «Новости»

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Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) посоветовало жителям приграничных с РФ районов Сумской области эвакуироваться. С таким заявлением выступил в своем Telegram-канале командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Сумское направление остается наиболее опасным. Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать», — написал он.

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По его словам, люди могут обращаться к местным властям, которые ознакомлены с «алгоритмами и путями эвакуации».

Прошлой ночью и утром сигналы воздушной тревоги звучали в Сумской области, а также других регионах страны. Накануне сообщалось о взрывах в Сумах и Кременчуге.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. По данным СМИ, два беспилотника со взрывчаткой в ночь на 28 июня атаковали КПП «Суджа», находящийся около границы в этом российском регионе.