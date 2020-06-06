Жителям Пекина раздадут деньги на шопинг

Власти Пекина раздадут жителям столицы ваучеры на покупки. Так правительство хочет подстегнуть потребительский спрос после спада из-за пандемии коронавируса.

В сумме власти Пекина планируют раздать 12,2 миллиарда юаней, 1,71 миллиарда долларов. Получить ваучер можно с 10:00 6 июня через китайскую торговую онлайн-площадку JD.com («Цзиндун»), передает ТАСС.

Использовать правительственные ваучеры можно в обычных магазинах или при покупках в интернете по определенным направлениям.

Получить купон можно будет в определенные дни. Кроме 6 июня, раздача будет проходить 13, 20 и 27 июня. Каждый ваучер действителен в течение 14 дней.

Акция с ваучерами проходит в рамках программы «Сезон потребления», которая стартовала 6 июня. Организаторы подготовили более 400 мероприятий как оффлайн, так и онлайн, чтобы оживить торговлю после коронавируса.

«Предстоящие мероприятия по стимулированию потребления будут не только содействовать оживлению торговли после вспышки заболевания, но и повысят уровень доверия со стороны потребителя», — отметил глава управления коммерции Пекина Янь Лиган.

По оценкам Государственного статистического управления КНР, объем розничных продаж в первые четыре месяца 2020 года уменьшился на 16,2% по сравнению с показателями годичной давности.