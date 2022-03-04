Жителям освобожденных в ДНР сел привезли еду, лекарства и средства связи

Жителям освобожденных сел Гранитное и Староигнатьевка начали выдавать гуманитарную помощь, доставляют газ, уголь, воду, лекарства. Об итогах работы за четыре дня в этих населенных пунктах сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что в селах ведется очистка дорог от взрывоопасных предметов, снова заработали амбулатории, появились медикаменты. Помимо этого, жителям привезли карточки мобильного оператора «Феникс». Работает мобильный пункт обмена валют. Была организована реализация хлебобулочных изделий и непродовольственных товаров.

«Выдается гуманитарная помощь, в том числе и от партии „Единая Россия“. <…> Начат переход школ на российские стандарты, 7 марта пенсионеры получат первые выплаты. В ближайшие 2-3 дня в села будет подана электроэнергия», — написал он.

По словам Пушилина, штаб по жизнеобеспечению населения освобожденных территорий отработал хорошо. «Этот опыт нам пригодится при дальнейшем освобождении населенных пунктов», — заключил глава ДНР.