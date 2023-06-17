17 июня 2023, 22:15
Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу
Власти Одессы запретили местным жителям купаться из-за риска заражения холерой
Власти Одесской области ввели запрет на купание и ловлю рыбы. Такие меры связаны с наличием возбудителей инфекционных заболеваний в воде, сообщили в Telegram-канале Одесского городского совета.
«Категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах. Также необходимо воздержаться от потребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.
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За последнюю неделю специалисты обнаружили в результатах проб воды таких возбудителей инфекционных болезней, как сальмонелла, рота-астравирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов людей и животных.
В городском совете также отметили, что наличие опасных биологических патогенов в Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей.
После разрушения Каховской ГЭС Роспотребнадзор усилил мониторинг морской воды в ближайших точках на побережье Черного моря. В ходе исследования проб морской воды у западного побережья Крыма специалисты не выявили отклонений от нормы.
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