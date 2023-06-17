Мир 17 июня 2023, 22:15 Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу Власти Одессы запретили местным жителям купаться из-за риска заражения холерой piqsels

Читать 360tv в

Власти Одесской области ввели запрет на купание и ловлю рыбы. Такие меры связаны с наличием возбудителей инфекционных заболеваний в воде, сообщили в Telegram-канале Одесского городского совета.

«Категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах. Также необходимо воздержаться от потребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.

Реклама

За последнюю неделю специалисты обнаружили в результатах проб воды таких возбудителей инфекционных болезней, как сальмонелла, рота-астравирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов людей и животных.

В городском совете также отметили, что наличие опасных биологических патогенов в Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей.

После разрушения Каховской ГЭС Роспотребнадзор усилил мониторинг морской воды в ближайших точках на побережье Черного моря. В ходе исследования проб морской воды у западного побережья Крыма специалисты не выявили отклонений от нормы.