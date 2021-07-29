Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за прививку от COVID-19

Власти Нью-Йорка с 30 июля будут платить по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса. Деньги будут выдавать в городских прививочных центрах. Они расположены в зоопарке, больницах, церквях, баптистских и культурных центрах города.

О новом заманчивом предложении мэрия сообщила в официальном Twitter-аккаунте.

«Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре — и получите 100 долларов. Все просто», — говорится в сообщении.

Привитым нью-йоркцам власти уже предлагали получить бесплатный билет на концерт, который должен состояться на Большой лужайке. Это открытая территория Центрального парка около водохранилища с газоном. Ее площадь составляет более 22 гектаров.

По последним данным, вакцину получили в Нью-Йорке 9 902 097 человек. Из них первую дозу 4 997 253 человека, вторую — 4 471 845. Поставили обе прививки 54,4% жителей города.

Весной общественные организации Нью-Йорка раздавали привившимся горожанам около центров вакцинации самокрутки с марихуаной. Ее употребление легализовано.