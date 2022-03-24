Жителям ЛНР, ДНР и Украины больше не надо оформлять патент и менять права в России

Гражданам ДНР, ЛНР и Украины больше не нужно оформлять патент на работу в РФ и менять водительские права на российские. Об этом заявило МВД.

Ведомство заявило, что сотрудники полиции ориентированы на оказание всесторонней помощи беженцам. По их мнению, упрощение документооборота ускорит их адаптацию.

«Граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-центре МВД. Слова представителей ведомства опубликовал ТАСС.

Раньше переехавшие в Россию граждане ДНР, ЛНР и Украины обязались менять водительские документы на российский формат. Для работы на территории РФ они должны были оформлять патент.

Эвакуация жителей Донбасса в российские города началась 18 февраля. Жители республик покинули свои дома в связи с нарастающей угрозой от ВСУ.

После начала спецоперации Россия организовывала зеленые коридоры для вывоза украинцев с территории конфликта. Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, заявил, что выходцы из ДНР, ЛНР и Украины находятся уже в 34 регионах РФ.