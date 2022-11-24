Мир 24 ноября 2022, 21:55 Жителям Киева посоветовали переехать в частные дома с печами Мэр Киева Кличко попросил жителей переехать в пригород из-за проблем с электричеством РИА «Новости»

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о критическом состоянии энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, из-за этого киевлянам лучше переехать в пригород, написало издание «РБК-Украина».

«Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там побыть», — отметил он.

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При этом мэр заявил, что против эвакуации жителей Киева, но не исключает «временного переселения определенных категорий людей в пригород», сообщал «Царьград».

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Воздушную тревогу объявили накануне на всей территории Украины. По данным Минэнергетики, специалисты аварийно отключили все находящиеся под контролем Киева атомные электростанции, также были обесточены большинство тепловых и гидроэлектростанций.

ВС РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. В среду, 23 ноября, одна из выпущенных по Киеву ракет попала в инфраструктурный объект. Мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил горожан, что им нужно запастись едой и водой.