Мир 24 ноября 2022, 22:42 Жителям Киева будут включать свет на два-три часа в сутки Исполнительный директор ДТЭК Сахарук: свет в Киеве будут включать на два-три часа в сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Киева смогут включать свет в своих домах на два-три часа в сутки. Время увеличат, когда атомные и тепловые электростанции смогут увеличить объемы производства электроэнергии. Об этом сообщил исполнительный директор энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук. Его слова привело украинское издание Klymenko Time.

«Мы запитали в Киеве всю критическую инфраструктуру. Где-то 30% населения имеет сейчас электроснабжение в Киеве. Будем по чуть-чуть переключать, по два-три часа давать свет, пока не будет увеличен объем энергии», — заявил Сахарук.

Реклама

В украинской столице наблюдаются проблемы не только с электричеством, но и водой. Мэр города Виталий Кличко отметил, что водоснабжение уже восстановили во всех районах, но пока коммунальная система не вышла на полную мощность. В некоторых домах вода может идти под слабым давлением, но сотрудники «Киевводоканала» работают над решением проблемы. Кличко назвал состояние энергетической инфраструктуры страны критическим.

Реклама

Киев, Харьков и вся Одесская область остались без света в среду, 23 ноября. Периодически электроэнергию перестают давать и в других городах Украины.