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    15 ноября 2020, 14:44

    Жителям Кельбаджарского района дали больше времени на эвакуацию

    Алена Макаренко

    Азербайджан дал Армении дополнительные 10 дней, чтобы вывести население из Кельбаджарского района. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    «В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные 10 дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района», — объявил он.

    В связи с этим дата передачи района Азербайджану переносится с 15 на 25 ноября.

    Ранее Ереван попросил Баку предоставить дополнительное время. Власти Армении обратились с просьбой через Россию. Сложности связаны с тем, что из Кельбаджарского района в Армению идет только одна дорога с ограниченной пропускной способностью. Помимо этого, мешает непогода.

    Даты передачи Агдамского и Лачинского районов Азербайджану остались прежними: 20 ноября и 1 декабря.

    Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По договоренностям Ереван передаст Баку три района, а Россия введет миротворцев на линию соприкосновения и обеспечит охрану коридора между Нагорным Карабахом и Арменией.

    Жители Карвачара в Нагорном Карабахе покидают свои дома и сжигают их. Они также вывозят мебель и животных, выкапывают останки родных, чтобы их могилы не были осквернены. А российские миротворцы взяли под охрану одну из старейших церквей на территории Нагорного Карабаха.