Жителям Кельбаджарского района дали больше времени на эвакуацию

Азербайджан дал Армении дополнительные 10 дней, чтобы вывести население из Кельбаджарского района. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные 10 дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района», — объявил он.

В связи с этим дата передачи района Азербайджану переносится с 15 на 25 ноября.

Ранее Ереван попросил Баку предоставить дополнительное время. Власти Армении обратились с просьбой через Россию. Сложности связаны с тем, что из Кельбаджарского района в Армению идет только одна дорога с ограниченной пропускной способностью. Помимо этого, мешает непогода.

Даты передачи Агдамского и Лачинского районов Азербайджану остались прежними: 20 ноября и 1 декабря.

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По договоренностям Ереван передаст Баку три района, а Россия введет миротворцев на линию соприкосновения и обеспечит охрану коридора между Нагорным Карабахом и Арменией.

Жители Карвачара в Нагорном Карабахе покидают свои дома и сжигают их. Они также вывозят мебель и животных, выкапывают останки родных, чтобы их могилы не были осквернены. А российские миротворцы взяли под охрану одну из старейших церквей на территории Нагорного Карабаха.