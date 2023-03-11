Мир 11 марта 2023, 16:42 Жителям Канады официально разрешили показывать всем средний палец The Guardian: канадский суд разрешил всем желающим показывать средний палец Unsplash

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Суд в Канаде официально разрешил всем желающим показывать другим средний палец. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на решение судьи Денниса Галиатсатоса.

Он назвал неприличный жест «правом, данным Богом», когда закрыл дело в отношении мужчины, которого обвиняли в преследовании своего соседа в пригороде Монреаля.

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Галиатсатос заявил, что показывать другому средний палец невежливо. Несмотря на это, это лишь право человека на свободу выражения мнения в соответствии с конституцией страны.

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«Внесу ясность: показать кому-то палец — не преступление», — отметил судья в постановлении.

Демонстрация среднего пальца не предусматривает уголовной ответственности, добавил Галиатсатос.

В мае 2021 года местного учителя Нила Эпштейна арестовали за угрозы убийством и криминальное преследование соседа. Судья упрекнул истца Майкла Наккаша в том, что его жалобы «не более чем обыденные мелкие соседские дрязги».

Эпштейн заявил, что сосед принес дрель и оскорбил его. В ответ он назвал Нила сумасшедшим, а тот показал ему палец. Судья сказал, что в этом вопросе «суд склонен фактически взять дело и выбросить в окно».