Жителям Индии посоветовали соблюдать масочный режим дома

Врачи рекомендовали жителям Индии носить маски постоянно, в том числе, находясь дома. Особенно, если в семье зафиксирован случай заражения коронавирусом. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава консультирующей группы правительства Индии доктор Винод Пол.

Он отметил, что эпидемическая ситуация в стране в связи с пандемией вышла на кризисный уровень, поэтому сейчас необходимо принимать все возможные меры, чтобы снизить количества заражений.

«Пришло время, когда мы должны носить маску дома. Человек, который заражен, должен носить маску, но и другие должны это делать, когда находятся рядом», — заявил он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал эпидемическую ситуацию в стране «коронавирусным штормом». Он призвал всех жителей страны пройти вакцинацию. Количество зараженных в Индии с начала пандемии выросло до 17,3 миллионов человек. Количество летальных исходов превысило 195 тысяч.

Резкий рост заболеваемости связан с тем, что жители перестали соблюдать меры безопасности, когда количество новых заражений снизилось до 10 тысяч случаев в день. Параллельно власти смягчили ограничительные меры и разрешили массовые мероприятия.

Только на религиозный фестиваль Кхумб Мела, который предусматривает погружение в Ганг, прибыло несколько сотен тысяч человек. Участники не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.