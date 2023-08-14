Мир 14 августа 2023, 08:26 Жителям Германии посоветовали готовиться к трудным временам и реальным потерям Эксперт правительства Германии Гримм призвала жителей страны готовиться к трудностям РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителям Германии следует начать готовиться к трудным временам, заявила член Член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм. Своей оценкой ситуации в стране она поделилась в интервью медиагруппе Funke.

По словам Гримм, сегодня экономика Германии находится в стадии стагнации. На фоне этого не так важно, находится ли ФРГ чуть ниже или чуть выше нулевой черты, пояснила специалист.

Реклама

Населению нужно понимать, что в период очень низкого или отрицательного роста нужно готовиться к трудностям, добавила Гримм, подчеркнув, что имеет в виду реальные потери для людей.

Гримм также подчеркнула, что ситуация с поставками газа может усугубиться в будущем.

«В Европе все еще есть страны, которые закупают российский газ, и если поставки прекратятся, нам придется поспешить на помощь», — отметила она.