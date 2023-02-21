Мир 21 февраля 2023, 00:39 Жителям Германии порекомендовали воздержаться от поездок в Россию МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Россию с 20 по 26 февраля РИА «Новости»

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МИД Германии посоветовал своим гражданам отказаться от поездок в Россию на этой неделе — с 20 по 26 февраля. А тех, кто уже находится там, призвали быть максимально осторожными. Такие рекомендации опубликовали на сайте ведомства.

«Поездки в Российскую Федерацию не приветствуются», — говорится в сообщении.

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В частности, сотрудники МИД предостерегают от поездок в граничащие с Украиной регионы — Брянскую, Белгородскую и Курскую области. Кроме того, опасными для поездок назвали Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край.

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В министерстве это связали с тем, что российское правительство планирует в эти дни провести ряд мероприятий.

В последние дни боевики ВСУ ведут активные обстрелы Белгородской области. Погибли несколько мирных жителей, в том числе 12-летний ребенок. Несколько человек попали в больницу в тяжелом состоянии. Также повреждены частные дома, территории предприятий региона, хозпостройки и машины.