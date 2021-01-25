Жителям Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара открыли въезд в Россию

В России разрешили въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Правительство РФ частично сняло введенные из-за распространения коронавируса ограничения.

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Для граждан еще четырех стран — Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара — снимаются ограничения на въезд в Россию», — уточняется в документе.

Теперь гражданам упомянутых стран и тем, у кого есть вид на жительство в этих государствах, разрешено въезжать в РФ через воздушные пункты пропуска. Россияне тоже смогут улететь в любое из них.

Оперативный штаб ранее решил возобновить авиасообщение с данными государствами с 27 января. Рейсы Москва — Ханой, Москва — Дели, Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки будут летать дважды, а в Катар — трижды в неделю.

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. Главы двух государств обсудили вопрос сотрудничества для борьбы с распространением COVID-19.