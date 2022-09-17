Европа забила «красную тревогу» из-за энергокризиса | 360°

Мир 17 сентября 2022, 17:51 Поделиться Telegram

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Viber Европа забила «красную тревогу» из-за энергокризиса Bloomberg: Европу из-за энергокризиса ждет драматический сценарий РИА «Новости»

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Жителям Европы предсказали «красную тревогу» из-за энергокризиса. Чтобы не допустить повсеместных бесконтрольных перебоев с электричеством, населению придется жестко экономить, написало агентство Bloomberg.

Во Франции, отметили авторы статьи, сетевой оператор практически лишился возможностей для поддержания электроснабжения.

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«Компания объявила „красную тревогу“, а это значит, что топливо на исходе», — уточнили в публикации.

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Оператор сначала начнет отключать ряд крупных промышленных предприятий и понижать напряжение в сети. Далее будут нужны более радикальные меры, в том числе отключение подачи электроэнергии в некоторые жилые районы, «чтобы не допустить полного краха системы».

Представив драматический сценарий на примере Франции, издание добавило, что правительства по всей Европе уже к нему готовятся. Дефицит электричества, охвативший континент, «становится ощутимее с каждой неделей».

Европейским странам предстоящей зимой может не хватить запасов газа из-за сокращения поставок из России. Если «Северный поток» будет работать на 20% от своей мощности, то Евросоюз не успеет накопить достаточное количество газа. В связи с этим планируется широкомасштабное нормирование спроса.

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