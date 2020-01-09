Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пообещал поднять зарплаты и пенсии местных жителей до российского уровня к 2022 году. Выплаты должны соответствовать уровню Ростовской области.

Пушилин дал поручение правительству ДНР довести уровень пенсий, заработных плат бюджетников и гослужащих до уровня Ростовской области Российской Федерации. Его заявление опубликовал официальный сайт главы ДНР.

«Повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года, с 1 июля 2021 года и с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы — на 28%, а государственных служащих — на 18%», — отметил Пушилин. Он также добавил, что в планах правительства самопровозглашенной республики — довести зарплаты местных металлургов и шахтеров до надлежащего уровня.

Руководитель ДНР особо отметил, что повышение уровня благосостояния людей — это первостепенная задача, на решении которой должна быть сконцентрирована работа власти и общественных организаций.