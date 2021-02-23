Жителям Чехии придется носить по две маски сразу

С 25 февраля жителям Чехии придется носить в помещении респиратор типа FFP2 или сразу две медицинские маски. Такое постановление приняло правительство страны, сообщил телеканал ČT24.

Дети будут обязаны носить в помещениях респиратор или одну медицинскую маску, уточнил министр здравоохранения Чехии Ян Блатны.

Ужесточение правил связано с распространением британского штамма коронавируса, более заразного, чем обычный. Респиратор или маски придется надевать в магазинах, больницах, общественном транспорте, на остановках и в других местах.

Также можно будет носить наномаски (разновидность респиратора), уточнил Блатны. Вопрос о компенсациях на покупку масок малообеспеченным жителям правительство пока не рассматривало, добавил министр.

В Чехии с 21:00 до 05:00 действует комендантский час. Три района закрыты на карантин по коронавирусу.

Согласно официальной статистике, в за последние дни в стране выявляли более 10 тысяч новых заболевших в сутки. По состоянию на 22 февраля в Чехии было зарегистрировано более 120 тысяч активных случаев COVID-19. С начала пандемии умерли 19 330 больных.