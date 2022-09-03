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Жителям Британии запретят готовить еду до вечера — СМИ

Daily Mail: жителям Британии запретят готовить еду до 20:00

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Британцам придется зимой экономить электроэнергию из-за энергетического кризиса. Миллионы людей могут попросить не готовить и не пользоваться бытовыми приборами в вечерние часы пик до 20:00. Об этом написало изданиеDaily Mailсо ссылкой на экспертов.

По словам авторов материала, 66 миллионов человек в Британии могут обязать этой зимой сократить использование газа и электричества. Местных жителей могут попросить не пользоваться духовками, стиральными и посудомоечными машинами с 14:00 до 20:00.

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«Людям придется отказываться от семейного ужина в будний день в 18:00 или воскресного жаркого в 17:00, перенести его на позднее время или же заменить на холодный ужин», — заявили журналисты.

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Они добавили, что ограничения коснутся и пабов. Некоторые заведения уже выключают свет в 21:00, а заказы принимают только до 20:30. К этому привели стремительно растущие счета за электроэнергию.

Британские власти могут последовать примеру Германии, где приглушают уличные фонари, а на определенных перекрестках выключают светофоры. Как отметили в статье, общественные бассейны Британии могут сделать более холодными, чтобы уменьшить счета за отопление.

Великобритания

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