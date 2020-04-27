    27 апреля 2020, 14:35

    Жителям Бельгии посоветовали на карантине питаться картошкой

    Анастасия Кременчугская

    Местным жителям Бельгии порекомендовали картофельную диету во время режима самоизоляции. Их призвали употреблять в два раза больше картофеля. Об этом сообщила «Экспресс газета».

    Увеличить количество картошки в рационе призвали из-за того, что Бельгия является мировым лидером по производству картофеля фри.

    В связи с пандемией коронавируса Ассоциация производителей картофеля Бельгии столкнулась с избытком в 750 тысяч тонн. Хотя ранее государство экспортировало этот полуфабрикат в 160 стран мира.

    Чтобы не пришлось уничтожать запасы, сограждан призвали употреблять больше картофеля.