Жителям Бельгии посоветовали на карантине питаться картошкой
Местным жителям Бельгии порекомендовали картофельную диету во время режима самоизоляции. Их призвали употреблять в два раза больше картофеля. Об этом сообщила «Экспресс газета».
Увеличить количество картошки в рационе призвали из-за того, что Бельгия является мировым лидером по производству картофеля фри.
В связи с пандемией коронавируса Ассоциация производителей картофеля Бельгии столкнулась с избытком в 750 тысяч тонн. Хотя ранее государство экспортировало этот полуфабрикат в 160 стран мира.
Чтобы не пришлось уничтожать запасы, сограждан призвали употреблять больше картофеля.