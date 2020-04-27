Жителям Бельгии посоветовали на карантине питаться картошкой

Увеличить количество картошки в рационе призвали из-за того, что Бельгия является мировым лидером по производству картофеля фри.

В связи с пандемией коронавируса Ассоциация производителей картофеля Бельгии столкнулась с избытком в 750 тысяч тонн. Хотя ранее государство экспортировало этот полуфабрикат в 160 стран мира.

Чтобы не пришлось уничтожать запасы, сограждан призвали употреблять больше картофеля.