Жителям Бейрута перестанут продавать муку после взрыва
Теперь муку будут поставлять только в пекарни. Сильный взрыв произошел накануне в порту Бейрута. Ударная волна выбила окна у соседних зданий.
Власти Ливана приняли решение ограничить продажу муки на заседании Верховного совета обороны Ливана 5 августа. По данным News.ru, из-за взрыва пострадали зерновые хранилища с 85% запасов.
Из-за этого в стране ожидают дефицит хлеба. Также разрушения порта повлияют на поставки зерна в Ливан, так как в Бейруте проходил основной импорт. Президентом Мишелем Наим Ауном было принято решение учредить комиссию, которая примет необходимы меры в связке с военными силами.
Россия помогает Ливану справиться с последствиями после взрыва. В страну уже отправились мобильные госпитали и врачи для оказания медицинской помощи. Известно, что в происшествии пострадали более 100 человек.