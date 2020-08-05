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    05 августа 2020, 11:49

    Жителям Бейрута перестанут продавать муку после взрыва

    Мария Шагиахметова

    После разрушения порта в Бейруте из-за сильного взрыва была ограничена продажа муки. Через морскую гавань столицы Ливана шел импорт зерна для крупных зернохранилищ.
    Жителям Бейрута перестанут продавать муку после взрыва

    Теперь муку будут поставлять только в пекарни. Сильный взрыв произошел накануне в порту Бейрута. Ударная волна выбила окна у соседних зданий.

    Власти Ливана приняли решение ограничить продажу муки на заседании Верховного совета обороны Ливана 5 августа. По данным News.ru, из-за взрыва пострадали зерновые хранилища с 85% запасов.

    Из-за этого в стране ожидают дефицит хлеба. Также разрушения порта повлияют на поставки зерна в Ливан, так как в Бейруте проходил основной импорт. Президентом Мишелем Наим Ауном было принято решение учредить комиссию, которая примет необходимы меры в связке с военными силами.

    Россия помогает Ливану справиться с последствиями после взрыва. В страну уже отправились мобильные госпитали и врачи для оказания медицинской помощи. Известно, что в происшествии пострадали более 100 человек.

    Новости SMI.FM