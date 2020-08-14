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    14 августа 2020, 11:23

    Жителя Узбекистана арестовали за призыв мигрантов к терроризму — ФСБ

    Эля Данилюк

    В Хакасии арестован житель Узбекистана, который призывал мигрантов к терроризму. Он оказался сторонником запрещенного в России «Исламского движения Узбекистана»*. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ региона.

    «Указанным лицом распространялись высказывания, направленные на публичное оправдание терроризма и пропаганду среди трудовых мигрантов деятельности лидеров „Исламского движения Узбекистана“* (запрещена в РФ — прим. ред.) с целью создания ячейки терорганизации», — говорится в сообщении.

    Подозреваемый уже дал признательные показания. У него изъяли материалы с пропагандой терроризма.

    Мужчина заключен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Ранее «360» сообщал о задержании 22 исламистов той же террористической организации. Сотрудники ФСБ нашли их в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Задержанные призывали к терроризму, занимались вербовкой и переправкой рекрутов в зону боевых действий. Кроме того, они финансировали членов террористической группировки, находящихся в Сирии.

    * «Исламское движение Узбекистана» — террористическая организация, запрещена в России.

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