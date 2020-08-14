«Указанным лицом распространялись высказывания, направленные на публичное оправдание терроризма и пропаганду среди трудовых мигрантов деятельности лидеров „Исламского движения Узбекистана“* (запрещена в РФ — прим. ред.) с целью создания ячейки терорганизации», — говорится в сообщении.

Подозреваемый уже дал признательные показания. У него изъяли материалы с пропагандой терроризма.

Мужчина заключен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «360» сообщал о задержании 22 исламистов той же террористической организации. Сотрудники ФСБ нашли их в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Задержанные призывали к терроризму, занимались вербовкой и переправкой рекрутов в зону боевых действий. Кроме того, они финансировали членов террористической группировки, находящихся в Сирии.

* «Исламское движение Узбекистана» — террористическая организация, запрещена в России.