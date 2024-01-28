Мир 28 января 2024, 21:03 Жителя Турции обязали выплатить жене 16,5 тысячи долларов за несоблюдение гигиены Суд обязал турка выплатить жене 16,5 тысячи долларов за нечистоплотность Unsplash

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Суд Анкары обязал мужчину выплатить супруге компенсацию в размере 16,5 тысячи долларов за несоблюдение личной гигиены. Разбирательство вызвало общественной резонанс, сообщило издание Haber.

Местная жительница предъявила мужу претензию из-за того, что он чистил зубы не больше двух раз в неделю и в целом не старался быть чистоплотным. Женщина не выдержала такого отношения и обратилась в суд.

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«Суд признал вину мужа-ответчика», — написали авторы материала.

Необычная история с супружеской парой произошла в Санкт-Петербурге. Женщина Светлана в середине 1990-х ушла от мужа и более 20 лет прожила на Шри-Ланке. Когда россиянка вернулась на родину, ей пришлось доказывать, что она жива. Оказалось, что супруг «похоронил» жену во время ее отсутствия.